Петербург помог Мариуполю восстановить транспортную инфраструктуру

Санкт-Петербург и Мариуполь стали городами-побратимами четыре года назад. Соглашение было подписано через несколько дней после освобождения города, после чего Северная столица включилась в работы по восстановлению Мариуполя.

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков в мессенджере «Макс» сообщил, что четыре года назад Северная столица и Мариуполь стали городами-побратимами. Соглашение было подписано спустя несколько дней после освобождения города. По поручению президента России Петербург незамедлительно включился в работу по восстановлению Мариуполя.

Город направлял технику и специалистов, доставлял гуманитарные грузы, участвовал в восстановлении транспортной инфраструктуры, помогал возобновить трамвайное и автобусное движение.

Поляков заявил, что итоги этой работы теперь очевидны для всех. По его словам, настоящий город-побратим оказывает поддержку не на словах, а на деле.