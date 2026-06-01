Сотовая связь и роуминг для чиновников обойдутся Смольному в 100 млн рублей

Администрация Санкт-Петербурга планирует потратить больше 100 миллионов рублей на услуги связи, Интернета и роуминга для чиновников.

Смольный разместил на портале госзакупок тендер на сумму свыше 100 миллионов рублей. Документ предусматривает обеспечение связи для чиновников в течение одного года.

В техническое задание входят сотовая и спутниковая связь, дополнительные телефонные номера, обмен SMS и MMS-сообщениями, мобильный интернет. Также отдельно прописаны опции «Интернет 25 ГБ», «Интернет за пределами РФ» и «Голосовой роуминг за границей».

По сравнению с прошлым годом контракт подорожал почти на четыре миллиона рублей. Разница с позапрошлым годом достигла семи с половиной миллионов. В последние годы победителем торгов неизменно становится компания «Мегафон», пишет Телеграм-канал «Осторожно, Петербург».

Ранее администрация Петербурга разместила тендер на поставку почти 1,4 километра ковровых дорожек. Изделия из шерсти с вензелями, геральдическими лилиями и растительными орнаментами должны обойтись бюджету в 21,2 миллиона рублей.

Также стало известно о планах потратить свыше 12 миллионов рублей на изготовление наградных комплектов для заслуженных работников. Каждый комплект стоил 41 тысячу рублей. Всего планировалось изготовить около 293 комплектов по 11 категориям почетных званий.