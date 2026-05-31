Принц Уильям и Кейт Миддлтон отказались от прислуги в восьмиспальном особняке

Во время приезда в восьмиспальный особняк Forest Lodge в Виндзорском парке принц Уильям и Кейт Миддлтон решили не нанимать обслуживающий персонал.

Уильям и Кейт называют новый дом своим «жильем на всю жизнь». Как и в случае с коттеджем «Аделаида», пара отказалась от проживания с прислугой, чтобы сохранить частную семейную обстановку для воспитания детей. Семья переехала в Forest Lodge вместе с 12-летним принцем Джорджем, 11-летней принцессой Шарлоттой и 8-летним принцем Луи, пишет The Mirror.

Эксперт по королевской семье Роберт Хардман заявил, что принц Уильям не нуждается в огромной свите, потому что у него есть сплочённая команда.

Королевский историк Эндрю Лоуни отметил, что на переходном этапе перед вступлением на престол Уильям принимает решения в большей степени самостоятельно. По мнению Лоуни, именно принц был инициатором лишения своего дяди Эндрю королевских титулов после скандальных связей с Джеффри Эпштейном.

Историк также подчеркнул, что Кейт Миддлтон за своей улыбчивой внешностью скрывает жесткий характер. По словам Лоуни, она прекрасно понимает, как работает королевская система.