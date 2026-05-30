Сбер собрал 6,6 тыс. бегунов на марафоне в Петербурге

30 мая в Приморском парке Победы прошёл 13-й «СберПрайм Зелёный марафон», объединившийся с «Экофестом». Сбер зафиксировал рекорд: зарегистрировались 6600 человек. Участники бежали 4,2 или 10 км, дети — 100, 240 и 420 метров. Работали интерактивные зоны, кванториум, экоакции, концерт.

В год 185-летия Сбер за каждый километр перечисляет 185 рублей в фонд «Вклад в будущее» на лечение детей. До старта собрали 32 млн рублей на образование детей-сирот, и Сбер удвоил сумму.

Сбер также добавил ИИ-помощника в GigaChat для подготовки к забегам. Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов назвал марафон доброй традицией, объединяющей спорт, благотворительность и экологию. Глава комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик отметил, что проект сформировал новую концепцию здорового образа жизни.

