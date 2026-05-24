Россиянам напомнили об истоках праздника славянского письменности

Каждый год 24 мая в России отмечают День славянской письменности и культуры. Праздник приурочен к памяти святых Кирилла и Мефодия, которые создали первую славянскую азбуку и перевели богослужебные книги на славянский язык.

День славянской письменности и культуры в 2026 году выпадает на воскресенье 24 мая. Дата является непереходящей и ежегодно отмечается в один и тот же день.

Создатели славянской азбуки

Святые Кирилл и Мефодий считаются славянскими просветителями. Они создали первую славянскую азбуку, перевели с греческого на славянский язык основные богослужебные книги, включая Евангелие и Псалтирь, а также проповедовали христианство.

В православной и католической церквях они канонизированы. В славянской православной традиции их называют равноапостольными учителями Словенскими.

Братья родились в македонском городе Солунь, который сегодня носит название Салоники. Они с детства свободно владели славянским языком. В 863 году Кирилл и Мефодий разработали славянскую письменность. Их просветительская миссия проходила на территории Великой Моравии, которая соответствует современной Чехии. Благодаря их работе христианство распространялось среди славян на понятном им языке.

Младший брат Кирилл до принятия монашества носил имя Константин. Он жил примерно в 827–869 годах. Кирилл был ученым и философом, а также преподавал в Константинополе. Смерть настигла его в Риме, где он принял монашество. Старший брат Мефодий жил примерно в 820–885 годах. Сначала он сделал военную карьеру и управлял славянской провинцией. Затем Мефодий ушел в монастырь. После смерти брата он продолжил просветительское дело.

Две азбуки

Для перевода богослужебных текстов с греческого на старославянский Кирилл и Мефодий создали славянскую письменность. Однако исторически сложились две азбуки: глаголица и кириллица. Они различаются по происхождению, начертанию букв и территории распространения.

Большинство ученых сходятся на том, что глаголицу создал Кирилл не позднее весны 863 года в сотрудничестве с Мефодием. Глаголица представляет собой фонетический алфавит, где каждому звуку, за редким исключением, соответствует один знак. Эта азбука была специально приспособлена к особенностям славянских языков, в том числе к наличию носовых и шипящих звуков.

Кириллица была разработана предположительно на территории Первого Болгарского царства учениками Кирилла и Мефодия. Своим названием кириллица обязана имени Кирилла.

В России первое официальное празднование прошло в 1863 году в год тысячелетия создания славянской азбуки. Святейший синод установил ежегодное почитание памяти святых братьев 11 мая по старому стилю, что соответствует 24 мая по новому стилю.

После революции 1917 года традиция прервалась. Возрождение произошло в 1985 году, когда отмечали 1100-летие со дня смерти Мефодия. Тогда праздник получил современное название. Государственный статус в России закрепили постановлением Президиума Верховного совета РСФСР от 30 января 1991 года.

Традиции

В День славянской письменности и культуры принято возлагать цветы к памятнику Кириллу и Мефодию на Славянской площади у станции метро Китай-город. У памятников служат молебны, в храмах проходят литургии.

Главная патриаршая служба проводится в храме Христа Спасителя. На Красной площади организуют традиционный праздничный концерт с участием Государственного академического Московского областного хора имени Кожевникова и других артистов.