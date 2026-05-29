Новый клип Shamanа собрал 114 тысяч дизлайков в Телеграм

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, выпустил клип «Россия-мама». Однако количество негативных реакций почти в два раза превысило сумму остальных.

В клипе музыкант предстает в образе детектива. На кадрах он раскладывает на столе фотографии артистов, которые уехали из страны. Для создания песни певец использовал искусственный интеллект, чтобы нейросеть сгенерировала голоса артистов. Но премьера вызвала неоднозначную реакцию публики. В Телеграм-канале заслуженного артиста России ролик набрал 114 тысяч дизлайков.

Количество отрицательных оценок почти в два раза превысило сумму остальных реакций. Кроме того, коллеги Дронова по-разному оценили его работу.

Ранее певица Лариса Долина заявила, что уехавших артистов можно простить и принять обратно, но этот вопрос зависит от позиции каждого человека. По ее словам, раскаявшихся стоит вернуть. Но есть и те, кто с начала СВО критикует страну, президента и граждан. Таких принимать обратно не нужно.