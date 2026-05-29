В Петербурге полицейские задержали псковича за взятку в 1,5 млн рублей

Сотрудники экономической полиции Санкт-Петербурга задержали 29-летнего жителя Псковской области. Мужчину подозревают в посредничестве во взяточничестве и получении 1,5 миллиона рублей.

Задержанный пообещал своей приятельнице помочь освободить ее сожителя от уголовной ответственности за ранее совершенное преступление. По его словам, вопрос можно было решить путем заключения контракта на прохождение военной службы.

Фигурант обещал службу в подразделениях, не связанных с участием в боевых действиях. За свои услуги злоумышленник получил 1,5 миллиона рублей.

Правоохранители задержали псковича 26 мая в одном из домов садоводческого товарищества «Северная жемчужина» во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о посредничестве во взяточничестве. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.