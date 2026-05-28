С начала 2026 года индекс промпроизводства в Петербурге вырос на 5 процентов

С начала 2026 года индекс промпроизводства в Петербурге вырос на 5 процентов

Даниил Александров
Фото: Мойка78

Индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге за четыре месяца 2026 года составил 105%. Это на 4,3% выше среднего показателя по России. В обрабатывающем секторе рост достиг 105,9%.

Производство электрического оборудования на территории Северной столицы выросло на 19,4%. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. По его словам, выпуск лекарственных средств и материалов увеличился на 14,5 процента. Производство машин и оборудования выросло на 3%.

В мессенджере «Макс» Поляков сообщил о росте в нескольких секторах промышленности. Индекс промпроизводства в сфере обработки древесины и выпуска деревянных изделий увеличился в 2,4 раза. Производство бумаги и бумажной продукции выросло в 1,6 раза. Выпуск готовых металлических изделий поднялся в 1,5 раза.

Общий объем отгруженной продукции петербургских предприятий за первые четыре месяца года достиг 1,4 триллиона рублей. Это почти на 5% выше уровня прошлого года, добавил Поляков.

Вице-губернатор добавил, что Петербург подтверждает статус одного из ключевых промышленных центров страны, сохраняя устойчивость экономики и усиливая позиции в технологическом и производственном развитии.

ГК «ПСК» возглавила рейтинг застройщиков Петербурга по вводу жилья

ГК «ПСК» возглавила рейтинг застройщиков Петербурга по вводу жилья
В деле о пропавшей семье Усольцевых нашли новые детали

В деле о пропавшей семье Усольцевых нашли новые детали
Российский «Остров Мечты» — в пятерке крупнейших парков планеты

