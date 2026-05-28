Выпускников перестанут досматривать перед проведением ЕГЭ. На пунктах экзаменов установят металлодетекторы, но организаторы не будут прикасаться к участникам.

Представители Рособрнадзора опубликовали правила проведения ЕГЭ в 2026 году. Для допуска в пункт экзамена необходим паспорт. При его отсутствии ученика пропустят после письменного подтверждения личности.

Перед экзаменом участников досматривают с помощью металлодетекторов. Организаторы не вправе прикасаться к экзаменуемому, но могут попросить убрать запрещенный предмет. При отказе участника могут не допустить до сдачи. Ремень с металлической пряжей не запрещен, но может вызвать срабатывание рамки.

Участники могут взять с собой бутылку воды без этикетки и небольшой перекус в прозрачной упаковке. Запрещено употреблять еду, которая может помешать другим экзаменуемым. Лекарства допускаются при наличии справки. Медицинские устройства разрешены при условии прохождения психолого-медико-педагогической комиссии, пишет «ФедералПресс».

На некоторых экзаменах разрешены дополнительные предметы. Выпускники могут взять непрограммируемый калькулятор, линейку без справочной информации. На экзамене по географии также выдают карты и статистические приложения. А во время литературы предоставляют орфографический словарь. На иностранных языках и информатике используют компьютеры без интернета и средства для воспроизведения аудио.

Запрещено проносить телефоны, средства связи, фото-, видео- и аудиоаппаратуру, справочные материалы и письменные заметки. Во время экзамена нельзя выходить из аудитории без сопровождения, выносить черновики, фотографировать задания, переговариваться и обмениваться предметами.