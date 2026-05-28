В Петербурге задержали двух подозреваемых по делам о мошенничестве на 3,6 млн

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух подозреваемых в мошенничестве. Общий ущерб от действий злоумышленников составил около 3,6 миллиона рублей.

Сотрудники отделения полиции Выборгского района Петербурга получили обращения от 79-летнего жителя дома на улице Сикейроса. Пенсионер сообщил, что неизвестные убедили его отдать деньги. Злоумышленники заявили, что таким способом они сохранят его сбережения.

В итоге мужчина передал курьеру 1,8 миллиона рублей. На основании заявления было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По подозрению в совершении данного преступления на набережной Обводного канала полицейские задержали 18-летнего иностранного гражданина 26 мая.

В отделение полиции Приморского района 6 мая обратилась 87-летняя пенсионерка с улицы Оптиков. Пожилая женщина стала жертвой мошеннической схемы. Злоумышленники убедили заявителя в том, что ее родственник попал в ДТП. Позже петербурженка передала курьеру 1,8 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

На улице Маяковского в Тосно 27 мая полицейские задержали 18-летнего неработающего молодого человека, подозреваемого в этом преступлении. В отношении злоумышленника избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.