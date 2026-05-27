Приставы взыскали почти 500 тысяч рублей алиментов с бизнесмена из Петербурга

Судебные приставы взыскали почти полмиллиона рублей алиментов в пользу 10-летней жительницы Санкт-Петербурга. Деньги перечислил финансовый управляющий, занимающийся реализацией имущества должника.

Исполнительное производство возбудили в отношении 37-летнего жителя Приморского района Северной столицы. По решению суда мужчина обязан выплачивать дочери алименты в размере одной четверти от всех видов дохода.

Должник начал процедуру банкротства еще до судебного разбирательства с бывшей супругой. Позднее он использовал этот аргумент в свою пользу. Мужчина ошибочно считал, что банкротство освобождает от любых задолженностей, включая алименты.

После продолжительного периода неуплаты должника привлекли к административной ответственности. Суд назначил 40 часов обязательных работ. Мужчина отработал наказание в районном жилищно-коммунальной службе, но продолжал уклоняться от выплат.

Позднее он получил статус самозанятого, однако алименты с дохода не перечислял. Задолженность достигла 476 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Санкт-Петербургу.

Следующим шагом стало возбуждение уголовного дела по статье о неуплате средств на содержание детей. Дознаватель вызвал финансового управляющего должника, который распоряжается всеми имущественными активами мужчин. Долг погасили за счет денежных средств неплательщика, которые находились на банковских счетах. После этого уголовное дело прекратили.