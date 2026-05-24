Спасатели ищут следы пропавшей семьи Усольцовых спустя девять месяцев

Спустя девять месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае спасатели возобновили точечные поиски в районе последнего сигнала телефона. Работы ведутся примерно в семи километрах от поселка Кутурчин.

Возобновление поисков в районе сигнала

Специалисты проводят обследование территории в районе, где 28 сентября 2025 года в последний раз фиксировался сигнал телефона Сергея Усольцева. Речь идет об участке у скал горы Алат, примерно в семи километрах от поселка Кутурчин. Именно оттуда семья начала свой короткий поход к горе Буратинка. На данный момент спасатели действуют точечно, учитывая сложный горный рельеф.

Пресс-секретарь Следственного комитета Красноярского края Анастасия Дядечкина рассказала krsk.aif.ru о деталях поисков. Специалисты обследуют именно тот участок, где в последний раз зафиксировали сигнал телефона Сергея. По словам Дядечкиной, телефон Ирины находился при ней и предположительно тоже лежит где-то в лесу.

Телефонная зацепка

Эксперты обращают внимание на неточность такого метода. По их словам, телефон привязывается к ближайшей базовой станции, но в сельской и таежной местности станций мало, и они могут быть перегружены. В таком случае телефон подключается к удаленной станции, которая расположена у населенного пункта. Это не значит, что владелец телефона находился именно в районе Алата. Возможно, речь идет только о техническом соединении, которое до абонента так и не дошло. Специалисты добавляют, что в суде такие данные считаются лишь косвенным доказательством.

Проблемы со связью на раннем этапе

Опытный турист Алексей Кулеш рассказал, что мобильную станцию МЧС подключили только через несколько дней из-за долгих согласований с оператором. По его словам, при появлении станции сразу результаты могли бы быть иными. После установки оборудования телефоны Усольцевых удалось отследить по биллингу.

В середине мая спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда вновь обследовали район исчезновения. Они проверили ранее недоступные участки в окрестностях Кутурчина, каменные россыпи на высоте около тысячи метров, а также склоны предполагаемого маршрута и лесные массивы.

С 15 по 17 мая специалисты выезжали по заявке следователей. В последний раз они осмотрели четыре крупные каменные россыпи почти на тысячеметровой высоте и 12 квадратных километров лесного массива в районе горы Мальвинка.

Версии пропажи семьи

Исчезновение семьи Усольцевых осенью 2025 года остается нераскрытым. Официальной основной версией следствия считается несчастный случай. При этом ни тела, ни личные вещи пропавших до сих пор не найдены. С самого начала следователи рассматривали и другие варианты, включая трагическую ошибку и криминальный след.

Масштабная поисковая операция с привлечением добровольцев может стартовать в начале июня. У поисковиков будет несколько недель на эффективную работу.