В Петропавловской крепости дали старт студенческому трудовому сезону

У Нарышкина бастиона в Петропавловской крепости прошла торжественная линейка открытия трудового сезона студенческих отрядов Санкт-Петербурга. В мероприятии приняли участие председатель Комитета по молодежной политике Елена Разумишкина и глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков.

На сегодня в городе действуют 173 отряда, 19 штабов при вузах и сводный штаб. Общая численность бойцов — почти 5 тысяч человек. На линейке собрались 1,5 тысячи из них.

На церемонии путевки — официальные направления на работу — вручили руководителям штабов студотрядов ведущих вузов Петербурга.

Организаторы отметили, что студотрядовское движение в городе имеет богатую историю и традиции, администрация города во главе с губернатором Александром Бегловым поддерживает молодежные инициативы и создаёт условия для получения участниками профессионального опыта в инфраструктурных и социальных проектах. Дмитрий Ваньчков, выступая на линейке, пожелал всем продуктивного и яркого лета и настоящей, крепкой отрядной дружбы, которую ребята пронесут через всю жизнь.