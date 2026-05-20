Ослабление юаня к рублю объяснили притоком валюты и осторожностью банков из КНР

Российский рубль укрепился по отношению к китайскому юаню из-за фундаментальных экономических факторов. Эксперты связали это с высокими ценами на нефть, сжатием импорта и осторожностью китайских банков из-за угрозы вторичных санкций.

Доцент Финансового университета при правительстве России Андрей Белоусов в разговоре с «ФедералПресс» пояснил, что высокие цены на нефть увеличивают приток валютной выручки в страну, а спрос на юани со стороны импортеров остается относительно небольшим. В результате на рынке сформировался профицит юаневой ликвидности.

По словам эксперта, ключевую роль играет совокупность макроэкономических условий. Положительное сальдо торгового баланса обеспечивает устойчивый приток валюты, а жесткая денежно-кредитная политика Банка России с высокой ключевой ставкой дополнительно поддерживает рубль. Отдельным фактором выступает сжатие импорта. Китайские банки осторожничают с проведением трансграничных платежей из-за угрозы вторичных санкций.

Профессор Финансового университета Надежда Капустина отметила, что валютный рынок реагирует прежде всего на устойчивые торговые потоки. По ее словам, среднесрочная траектория юаня будет определяться постепенным восстановлением импортной активности и переориентацией торговых потоков на восточное направление. Итоговая равновесная точка установится несколько выше текущих значений.

Напомним, что 20 мая Банк России установил официальный курс доллара в 71 рубль 35 копеек. Последний раз американская валюта находилась на этом уровне в феврале 2023 года.