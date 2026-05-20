В Князь-Владимирском соборе наградили транспортников Петербурга

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий вручил церковные награды представителям транспортного сектора Северной столицы.

Церемония прошла днем 20 мая в Князь-Владимирском соборе. Знак священномученика Серафима получил заместитель председателя Комитета по транспорту Петербурга Денис Усанов за заслуги перед церковью и многолетнюю помощь. Также вице-губернатор Санкт‑Петербурга Кирилл Поляков удостоен знака священномученика Вениамина, митрополита Петроградского.

В пресс-службе Комитета по транспорту Петербурга сообщили, что волонтерское объединение СПб ГКУ «Организатор перевозок» развивается при сотрудничестве с Князь-Владимирским собором. С 2025 года добровольцы помогают в проведении служб, ремонтно-восстановительных работах и наведении порядка на территории храма.

Особым направлением являются паломнические поездки. Объединение предоставляет транспорт и сопровождение для паломников из разных регионов России. Совместно с епархией организована выставка «Война и служение» в Князь-Владимирском соборе.

В транспортном ведомстве напомнили, что волонтеры выезжали с гуманитарной миссией в Мариуполь, поздравляли детей с Новым годом. Работа добровольцев ведется в рамках Патриаршей гуманитарной миссии.