Россиянам рассказали о способах защиты от хантавируса

Основными переносчиками хантавируса выступают грызуны. Заражение происходит через слюну, мочу и испражнения животных.

Кандидат медицинских наук Маргарита Мельникова рассказала о путях передачи хантавируса и мерах профилактики. По словам эксперта, хантавирус и коронавирус относится к РНК-вирусам. Однако от человека к человеку передается только штамм Андес, который встречается исключительно в Западном полушарии. Заражение возможно также через пыль с микрочастицами испражнений.

Для профилактики специалист советует ограничить контакты с грызунами, проводить влажную обработку мест их обитания в ватно-марлевых повязках.

Мельникова предупредила, что болезнь может начинаться с боли в мышцах и повышения температуры или с тошноты и диареи, затем протекать по типу поражения почек или бронхолегочной системы. Дыхательная недостаточность обусловливает высокий процент летальности. На данный момент вакцины от хантавируса нет, а антибиотики не работают.

Напомним, что в апреле на лайнере у Антарктиды произошла вспышка хантавируса. Среди пассажиров выявили 11 случаев заболевания, три с летальным исходом.