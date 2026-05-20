Певец Shaman трижды перекрестился и склонил голову перед своими портретами

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, посетил выставку картин с собственными портретами в Твери. Перед несколькими изображениями исполнитель перекрестился и склонил голову.

Дронов ознакомился с экспозицией работ своей поклонницы перед выступлением в Твери. На выставке были представлены картины с изображением артиста.

Позднее в социальных сетях распространилось видео из холла площадки. На кадрах видно, как исполнитель осматривает выставку, останавливается перед несколькими портретами, после чего трижды крестится и склоняет голову.

Ранее Shaman рассказал о концепции нового клипа, в котором сравнил себя с кремлевской звездой.