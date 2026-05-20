Школьники используют вирусный мем 67 для фото на последних звонках

Российские школьники стали использовать мем «67» в качестве фотокричалки на последних звонках. Вместо традиционного «чиз» дети кричат «сикс-севен» во время групповых снимков.

Мать одного из выпускников в беседе с 360.ru рассказала, что дети охотно используют словосочетание «сикс-севен» при групповой фотосъемке. По ее словам, на последних звонках многие выпускные классы применяли эту фразу вместо привычного «чиз». Классные руководители поддерживают этот тренд.

Напомним, что мем «шесть-семь» или six-seven представляет собой абсолютно бессмысленный вирусный тренд, а также используется подростками как универсальная реакция. Участники выкрикивают фразу «six seven» и одновременно покачивают раскрытыми ладонями вверх и вниз. Основой для тренда стала песня американского рэпера Skrilla, где эти цифры многократно повторялись.