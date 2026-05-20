Случайный прохожий заснял Аллу Пугачеву во время прогулки на Кипре

На Кипре случайный прохожий сфотографировал Аллу Пугачеву во время ее прогулки по Лимасолу. Певица посоветовала мужчине есть по утрам гречневую кашу и нарисовала автограф для его подруги.

В настоящее время народная артистка СССР живет на Кипре с мужем и детьми. Пугачева все чаще появляется на улицах города. В этот раз артистку заметил блогер, который занимался гимнастикой. Он не только сфотографировал Пугачеву, но и поговорил с ней.

В социальных сетях мужчина рассказал, что спросил у певицы совет по утреннему рациону. Пугачева порекомендовала гречневую кашу. Затем он попросил автограф для своей подруги. Алла Борисовна узнала имя, после чего быстро нарисовала портрет и расписалась.

Ранее стало известно, что дача певицы на Истринском водохранилище в Подмосковье за три года подешевела вдвое. Цена на особняк упала с 225 до 110 миллионов рублей. Имущество не могут продать уже три года. На участке в 55 соток также расположены дом для персонала площадью 80 квадратов и отдельный гараж с парковкой.