Руководителя авиаремонтного завода наградили за заслуги перед Петербургом

Глава компании «Спарк» Юрий Борисов получил награду за заслуги перед Санкт-Петербургом.

Руководитель одного из старейших авиаремонтных заводов страны был удостоен почетного знака «От благодарного Петербурга». Вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков вручил награду и поздравил Юрия Борисова с юбилеем. По его словам, Борисов посвятил авиационной отрасли больше 44 лет.

В мессенджере «Макс» Поляков рассказал, что многие годы Юрий Борисов работал на предприятии «Спарк». Данный завод является одним из старейших авиаремонтных заводов страны. По словам вице-губернатора, особенно важно видеть в Петербурге подобные предприятия. Они сохранили традиции и профессиональную школу. При этом заводы продолжают развиваться, укреплять коллектив и двигаться вперед.

Именно такие заводы укрепляют статус Петербурга как сильного промышленного центра, добавил Поляков. Вице-губернатор пожелал предприятию процветания и новых успехов. Юрию Борисову он пожелал здоровья, энергии и новых достижений.