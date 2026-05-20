За 15 лет доля православных в России сократилась на 17 процентов

Доля православных верующих в России снизилась с 78% в 2011 году до 65% в 2026 году. Данная тенденция может быть связана с демографическими и миграционными процессами, а также ростом числа мигрантов из стран Средней Азии.

Директор ГТРК «Ярославия» Яна Карушкина связала такую динамику не с упадком веры, а с демографическими и миграционными процессами. По информации эксперта, число россиян, которые причащаются раз в месяц и чаще, выросло почти в пять раз по сравнению с 2011 годом.

В разговоре с RuNews24.ru Карушкина отметила, что на фоне СВО доля православных остается стабильно высокой. Сокращение доли православного населения она объяснила изменением этноконфессионального баланса. Численность этнических русских, белорусов и украинцев в общей структуре населения сокращается.

Одновременно растет миграционный приток из Средней Азии и Закавказья, где традиционно выше доля мусульман. При этом православная идентичность остается ключевой, а православная культура является превалирующей, добавила эксперт.

По словам специалистов, на мировом уровне православие укрепляет свои позиции. В Техасе число приходов Русской православной церкви заграницей выросло с двух до 11 за 20 лет. В Африке после создания Патриаршего экзархата в 2021 году число приходов увеличилось с четырех до 34.

Карушкина подчеркнула, что сегодня корректнее говорить не об ослаблении православия, а о структурном сдвиге населения на фоне демографии и миграции. Православных становится больше, но их относительная доля в населении сокращается.