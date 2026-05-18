Эксперт сравнила истерику вокруг Кейт Миддлтон с принцессой Дианой

Даниил Александров
Фото: скриншот с YouTube-канала Euronews по-русски

Толпы людей встречали Кейт Миддлтон во время визита в Италию. Эксперты назвали ажиотаж вокруг принцессы Уэльской «лихорадкой Кейт» по аналогии с «Диманией» прошлых лет.

Принцесса Уэльская завершила двухдневный рабочий визит в итальянский город Реджо-Эмилия. Это была ее первая официальная зарубежная поездка после диагностированного в 2024 году рака и курса химиотерапии. Тысячи людей заполнили главную площадь, чтобы увидеть Кейт. Поклонники дарили цветы, она делала селфи и гладила маленького ребенка.

Королевский эксперт Дженни Бонд в беседе с Mirror заявила, что истерия вокруг Кейт невероятна. По словам Бонд, команда по связям с общественностью не будет оказывать давление на принцессу, но надеется, что успех этой поездки станет началом новых зарубежных турне.

Бонд отметила, что только во время гастролей видно, насколько притягательна британская монархия. Эксперт сравнила увиденное с поездками покойной принцессы Дианы, которую она сопровождала много лет. Тогда это называли «Диманией», теперь «лихорадкой Кейт».

По словам Бонд, трудно представить, чтобы другие европейские члены королевских семей получали такое же звездное внимание.

Кейт получила титул принцессы Уэльской после того, как ее муж принц Уильям стал принцем Уэльским. Это произошло после смерти королевы в 2022 году. По данным книги королевского редактора Mirror, Кейт в частном порядке сомневалась в принятии этого титула. Причиной сомнений стала его связь с принцессой Дианой.

Наука

После заката жители Земли смогут увидеть встречу Луны и Венеры

Вечером 18 мая после захода солнца в западной части неба жители Земли смогут наблюдать сближение Венеры и тонкого серпа Луны. Естественный спутник расположится примерно в трех градусах правее яркой планеты. Расположение объектов на небе Вечером 18 мая тонкий лунный серп окажется рядом с Венерой. От новолуния прошло 2,1 дня, поэтому освещенность спутника составляет 7%. Когда Луна и Венера появляются на небе парой, они всегда привлекают к себе внимание астрономов, даже если находятся не очень близко друг к другу.Ученые пояснили, что сжатый кулак на вытянутой руке охватывает примерно 10 градусов неба. Вечером в понедельник Луна окажется примерно в 3 градусах правее Венеры. Это расстояние равно примерно трети кулака. Сравнение яркости Многие ошибочно полагают, что Венера ярче серпа Луны, поскольку она выглядит как маленькая четкая...
Деньги

Стал известен средний размер социальной пенсий в России

Средний размер социальной пенсии в России в апреле 2026 года превысил 16,5 тысячи рублей. За прошедшие 12 месяцев выплаты увеличились в среднем на тысячу рублей. Статистика Социального фонда Согласно опубликованным сведениям Социального фонда России, на 1 апреля 2026 года средний размер социальной пенсии составил 16,5 тысячи рублей. В аналогичный период 2025 года получателям начисляли в среднем 15,5 тысячи рублей. Таким образом, за прошедшие 12 месяцев величина выплат увеличилась в среднем на одну тысячу рублей.При анализе различных групп населения ведомство обнаружило разницу в суммах выплат в зависимости от трудовой активности граждан. Работающие россияне получают социальную пенсию в размере 12,3 тысячи рублей. Для неработающей категории граждан этот показатель выше и достигает 16,9 тысячи рублей. Статистические данные охватывают всех получателей данного вида пособий на...
