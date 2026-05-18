Эксперт сравнила истерику вокруг Кейт Миддлтон с принцессой Дианой

Толпы людей встречали Кейт Миддлтон во время визита в Италию. Эксперты назвали ажиотаж вокруг принцессы Уэльской «лихорадкой Кейт» по аналогии с «Диманией» прошлых лет.

Принцесса Уэльская завершила двухдневный рабочий визит в итальянский город Реджо-Эмилия. Это была ее первая официальная зарубежная поездка после диагностированного в 2024 году рака и курса химиотерапии. Тысячи людей заполнили главную площадь, чтобы увидеть Кейт. Поклонники дарили цветы, она делала селфи и гладила маленького ребенка.

Королевский эксперт Дженни Бонд в беседе с Mirror заявила, что истерия вокруг Кейт невероятна. По словам Бонд, команда по связям с общественностью не будет оказывать давление на принцессу, но надеется, что успех этой поездки станет началом новых зарубежных турне.

Бонд отметила, что только во время гастролей видно, насколько притягательна британская монархия. Эксперт сравнила увиденное с поездками покойной принцессы Дианы, которую она сопровождала много лет. Тогда это называли «Диманией», теперь «лихорадкой Кейт».

По словам Бонд, трудно представить, чтобы другие европейские члены королевских семей получали такое же звездное внимание.

Кейт получила титул принцессы Уэльской после того, как ее муж принц Уильям стал принцем Уэльским. Это произошло после смерти королевы в 2022 году. По данным книги королевского редактора Mirror, Кейт в частном порядке сомневалась в принятии этого титула. Причиной сомнений стала его связь с принцессой Дианой.