В понедельник Балтийский флот отмечает 323-летие со дня основания

Балтийский флот России отмечает 323 года со дня основания. Он был создан Петром I в 1703 году и остается ключевой силой для защиты Калининградской области и судоходства в акватории Балтийского моря.

Флот обеспечивает безопасность судоходства в регионе и защищает Калининградскую область. В последнее время вызовов стало больше. Участились атаки дронов на российскую территорию. На Западе звучат призывы к блокаде Калининграда. Представители МИД РФ сообщили о возможном сопровождении российских торговых судов в Балтийском море силами ВМФ.

В начале мая береговая охрана Швеции взяла на абордаж танкер под сирийским флагом. Судно могло быть связано с теневым флотом России. Регулярным атакам подвергаются порты Усть-Луга и Приморск. В начале мая в Ленобласти сбили десятки дронов. Беспилотники беспрепятственно пролетели над Прибалтикой, Финляндией и Польшей. Доктор военных наук Константин Сивков в беседе с NEWS.ru назвал Балтику наиболее опасным театром военных действий. Вход в акваторию Балтийского моря закрыт странами НАТО. Это создает трудности для усиления и снабжения Балтфлота.

Основу КБФ составляют корветы, малые ракетные и противолодочные корабли, дизельные подводные лодки. Флот усилили малым ракетным кораблем проекта «Каракурт».

Эксперты отмечают, что вместе с береговыми войсками и авиацией флот способен обеспечить оборону побережья. По их словам, береговые комплексы «Бастион» и «Бал» могут простреливать практически всю акваторию Балтики.