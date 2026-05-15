Суд отказался приостанавливать дело ушедшего на СВО экс-депутата Малькевича

Суд отложил рассмотрение ходатайства о приостановке уголовного дела в отношении экс-депутата Александра Малькевича, который ушел на СВО. Его обвиняют в хищении почти 40 миллионов рублей.

Петроградский суд отложил предварительное слушание по делу бывшего депутата Законодательного собрания Петербурга Александра Малькевича на 29 мая. Причина заключается в неявке участников. Кроме Малькевича, из Москвы не доставили фигурантов, которые находятся под стражей.

Также было отложено рассмотрение ходатайства командира войсковой части. Судья настаивает на личном присутствии обвиняемого. Дело в том, что Малькевич смог ответить на звонок из суда и пообещал явиться. В итоге суд отложил заседание до 29 мая.

Экс-депутат Малькевич отправился на СВО в конце апреля и тогда же досрочно сложил полномочия. Он служит в 78-м мотострелковом полку «Север-Ахмат». Адвокаты приложили к ходатайству командира копию контракта с Минобороны, выписки из приказа о принятии на службу, справку и характеристику.

Напомним, что по делу вместе с Малькевичем проходят еще пять человек. По версии следствия, в 2020‑2021 годах руководство Городского агентства по телевидению и радиовещанию заключило договоры об информационном сопровождении с представителем частного фонда. Он не выполнил публикации, но предоставил фиктивные документы для оплаты.

Руководство агентства знало о невыполнении работ, но подписало документы и перечислило фонду 37,2 миллиона рублей. Соучастники перевели похищенные деньги на счета подконтрольных организаций и предпринимателей, а затем обналичили их.