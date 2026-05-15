Певица Слава встретила день рождение ремонтом дачи в кругу семьи

Певица Слава решила не устраивать шумный банкет в честь своего 46-летия. Артистка решила заняться капитальным ремонтом загородного дома и отметить праздник в узком семейном кругу в московской квартире.

Слава отмечает 15 мая свой 46-й день рождения. Свой персональный новый год артистка начинает с капитального ремонта загородного дома. К этому этапу она готовилась давно и решила, что сейчас самое подходящее время для перемен. На время ремонта певица перебралась в московскую квартиру. Там она и отмечает праздник в узком семейном кругу.

С утра поздравить маму приехала старшая дочь Александра Морозова. Ранний визит объяснялся не только желанием поздравить первой, но и практическими соображениями.

В беседе с Woman.ru Александра Морозова рассказала, что долго выбирала подарок. Сначала она хотела преподнести украшения. Однако, заехав в гости в московскую квартиру, девушка заметила нехватку посуды. Вместе с мужем они посвятили целый день походам по магазинам. Супруги выбирали лучшие предметы для сервировки стола.

Ранее дочь певицы Славы заявила, что здоровье матери нормализовалось. В начале 2026 года у артистки случилось несколько нервных срывов. Сейчас Слава хорошо выглядит, сильно похудела и помолодела.