Фитнес-клубы зафиксировали приток клиентов из-за отключений горячей воды

Во время летнего отключения горячего водоснабжения российские фитнес-клубы отметили рост посещаемости на 10-20%.

Фитнес-тренер Сергей Литовченко в беседе с 360.ru рассказал, что в период отключения горячего водоснабжения спортзалы фиксируют стабильный рост посещаемости. Показатели увеличиваются в среднем на 10-20% по сравнению с другими месяцами. При этом массового ажиотажа не наблюдается.

По словам специалиста, волна посетителей начинается на второй-третьей неделе после старта отключений. Тренер предположил, что сначала люди пытаются справляться домашними способами, но со временем желание комфорта берет верх.

Прирост обеспечивают не новые клиенты, а бывшие посетители, которые давно не появлялись в залах. Самым популярным объектом оказался душ. Около 90% клиентов используют именно его. В крупных комплексах также востребованы сауны, хамамы и бассейны, добавил эксперт.

Литовченко отметил, что в летний сезон фитнес-клубы вводят краткосрочные абонементы. При высоком спросе их подключают дополнительно. Это позволяет людям заодно привести себя в форму. Тренер подчеркнул, что делать сильный акцент только на душе не стоит. Основная задача клубов заключается в том, чтобы клиенты были стройными, здоровыми и энергичными. Возможность помыться при отсутствии горячей воды дома он назвал приятным бонусом.