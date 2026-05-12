Подачу тепла в квартиры Петербурга прекратят в среду

В Санкт-Петербурге объявили о завершении отопительного сезона 2025–2026 годов. Подача тепла в жилые дома и здания прекратится с утра 13 мая.

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Северной столицы объявил об окончании отопительного периода. В ведомстве уточнили, что регулярная подача тепла в здания прекратится 13 мая 2026 года в 09:00. Продолжительность текущего сезона составила 222 дня.

Такое решение принято в связи с установившейся положительной температурой воздуха и прогнозом погоды, свидетельствующим о планомерном потеплении.

Теплоснабжающим организациям поручено приступить к плановым ремонтным работам и гидравлическим испытаниям сетей. Представители Комитета добавили, что до начала следующего отопительного сезона специалистам необходимо провести плановые ремонтно-профилактические работы на источниках тепловой энергии и регламентные испытания тепловых сетей.