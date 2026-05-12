Стало известно минимальное количество баллов для пенсии в 2026 году

В 2026 году для назначения пенсии потребуется 30 пенсионных баллов. Их можно заработать официальной работой с белой зарплатой, получить за социально значимые периоды или приобрести через добровольные взносы в СФР.

С 1 января 2026 года в России выросли размер фиксированной выплаты к страховой пенсии и стоимость одного пенсионного коэффициента. Фиксированная выплата теперь составляет 9,5 тысячи рублей, а пенсионный балл оценивается в 156,76 рубля.

Что такое индивидуальный пенсионный коэффициент

Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) является основным показателем, от которого зависит размер страховой пенсии по старости. Его также называют пенсионными баллами. ИПК начисляется за каждый год работы или за социально значимые периоды жизни. Социальный фонд России использует сумму накопленных баллов для расчета ежемесячных выплат гражданину.

Пенсионная система регулируется несколькими федеральными законами. Основные из них — закон об обязательном пенсионном страховании, закон о страховых пенсиях, а также постановления правительства о подсчете и подтверждении страхового стажа. Дополнительно действуют законы о накопительной пенсии и об ожидаемом периоде ее выплаты.

Формула расчета пенсии и стоимость балла

Страховая пенсия по старости рассчитывается по определенной формуле. Сначала нужно умножить сумму индивидуальных пенсионных коэффициентов на стоимость одного балла. Затем к полученному результату прибавляется фиксированная выплата.

Стоимость пенсионного коэффициента устанавливает государство. В 2026 году с учетом индексации по фактической инфляции один балл стоит 156,8 рубля. Фиксированная выплата проиндексирована до 9,6 тысячи рублей. Например, человек выходит на пенсию в 2026 году и успел накопить 50 баллов. Расчет будет выглядеть так: 50 умножается на 156,8, а затем прибавляется 9,6 тысячи. Итоговая сумма составит около 17,4 тысячи рублей в месяц.

Как начисляются пенсионные баллы

Индивидуальный пенсионный коэффициент складывается из двух частей. Первая часть включает баллы, которые гражданин получил после конвертации пенсионных прав. Эти права накопились до 1 января 2015 года. Вторая часть состоит из современных ИПК, которые зависят от страховых взносов.

Современный коэффициент рассчитывается по простой схеме. Сумму начисленных и уплаченных взносов делят на нормативный размер, а затем умножают на 10.

В 2026 году нормативный страховой взнос составляет 477,2 тысячи рублей. Эта цифра получена следующим образом. Предельная величина пенсионных взносов (2,98 миллиона рублей) умножается на 30%, а затем на 53,4%. Это часть тарифа, из которой формируется ИПК. При зарплате 100 тысяч рублей в месяц за год накопятся взносы в размере 192,2 тысячи рублей. Соответственно, работник получит 4,03 пенсионного балла за 2026 год.