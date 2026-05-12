Почему семью Усольцевых не нашли в лесах Красноярского края

Даниил Александров
Фото: Мойка78

Исчезновение супругов Усольцевых с пятилетней дочерью осенью вызвало широкий общественный резонанс. Местные власти впервые столкнулись с подобным случаем, а поисковая операция стала крупнейшей в истории Красноярского края.

Кутурчинское Белогорье традиционно считается популярной туристической зоной. Там расположены хвойные леса, скалы необычной формы и горы. На маршрутах установлены указатели, а к подножию ведет проселочная дорога. После исчезновения семьи местность получила неофициальные названия «заколдованной» и нового Бермудского треугольника.

Глава администрации Минского сельсовета Наталья Бондарь заявила, что исчезновение сразу трех человек стало настоящим шоком для местных жителей. Она подчеркнула, что ранее на этой территории никто не пропадал. Место пользуется популярностью, однако такого массового исчезновения не случалось. Жители выдвинули несколько предположений о том, почему семья не вышла из леса, но единой версии не сложилось.

Участница поисковой операции Светлана Торгашина сообщила в беседе с 360.ru, что спасатели рассчитывают обнаружить следы пропавших после таяния снега. По ее словам, поиски сосредоточат на том же участке, где проводился первичный осмотр. Ранее некоторые детали могли быть скрыты под снежным покровом. Возобновить работу планируется в середине июня.

Напомним, что Ирина и Сергей Усольцевы, их пятилетняя дочь и собака породы корги отправились к скалам Буратинка и Мальвинка в сентябре. В районе Кутурчина они пропали. В поисках участвовали больше 1,5 тысячи человек. Эта операция стала самой масштабной в истории региона, однако найти туристов не удалось.

Исчезновение заметили после того, как Ирина Усольцева не вышла на работу. Следователи обнаружили брошенный автомобиль недалеко от Кутурчина. В машине не оказалось туристического снаряжения, но была спрятана крупная сумма денег. Двое путешественников рассказали, что видели семью. Телефон Сергея Усольцева в последний раз выходил на связь вечером в день пропажи.

Во время поисков семьи следователи опросили свыше ста свидетелей, включая родственников и друзей пропавших. Генетические экспертизы не позволили выделить ДНК на предметах, найденных в лесу. Сергей Усольцев имел опыт туриста и занимался бизнесом. Его жена работала психологом. Перед поездкой она опубликовала несколько постов о намерении посетить места силы и описала свои планы.

Некоторые пользователи сочли подозрительным видео с песней в исполнении Татьяны Поклад, которое женщина отправила своему SMM-специалисту. Этнограф Фатима Гаммадова не согласилась с версией о скрытом послании о похоронах. По мнению исследователя, с помощью этой песни Усольцева демонстрировала намерение пройти славянский обряд очищения и преодолеть испытания.

Гид по Белогорью Алексей Исиченко отметил, что на популярном маршруте легко заблудиться, получить травму ноги или упасть между скал. Во время поисков в районе были замечены следы медведей. Заместитель руководителя ГСУ СК Яна Сырымбетова обратила внимание на пещеры, протяженность которых достигает 70 метров. Она пояснила, что в темное время суток или при плохой погоде человек может не заметить вход и упасть внутрь.

Необычный характер исчезновения породил множество слухов. Некоторые пользователи в социальных сетях предполагали, что семья на самом деле покинула страну по поддельным документам. Согласно другой версии, путешественников убил маньяк, который долгое время скрывается в лесах, или их растерзали дикие животные.

