Клещи-гиганты со смертельным вирусом появились на юге России

На юге России зафиксировано появление клещей-гигантов рода Hyalomma, которые переносят вирус Конго-крымской геморрагической лихорадки.

Эпидемиологическая обстановка в нескольких регионах России осложняется приходом теплолюбивых видов клещей. С начала сезона за медпомощью после укусов обратились свыше 25 тысяч человек. Год назад было 20,5 тысячи пострадавших, двумя годами ранее данное значение находилось на отметке в 18 тысяч. Основной причиной является аномальная мягкая погода.

По данным ученых, клещей-гигантов африканского рода Hyalomma нашли в Ростовской области, Краснодарском крае и в Костромской области. Специалисты отмечают, что их легко отличить по крупному телу и полосатым отметинам на лапках. Эти клещи переносят вирус Конго-крымской геморрагической лихорадки.

Вакцины от этой болезни не существует, а летальность достигает 30 процентов. Специалисты предупреждают, что укусы таких клещей особенно опасны для людей с ослабленным иммунитетом.

Также есть угроза заражения новыми патогенами из Азии, включая вирусы Бэйцзинский и Нуомин, которые не выявляются стандартными тестами.