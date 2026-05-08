Российский вариант хантавируса не передается от человека к человеку

Циркулирующий в России вариант хантавируса не передается между людьми. Заражение происходит только при контакте с грызунами.

В Роспотребнадзоре сообщили, что циркулирующие на территории России и сопредельных государств серотипы хантавируса не передаются между людьми. Специалисты отмечают, что заражение происходит при контакте с грызунами и проявляется в виде геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС).

По данным ведомства, эта вариация заболевания вряд ли начнет мутировать и распространяться среди людей. Также в Роспотребнадзоре заявили, что готовы к возможному завозу в страну хантавирусов, похожих на тип Андес. В России существуют отечественные тест-системы для диагностики таких типов инфекции.

Напомним, что вспышка хантавируса произошла в начале мая на круизном лайнере MV Hondius в Атлантическом океане. На борту находятся 149 человек, среди них есть россиянин. Болезнь диагностирована у семерых туристов, трое из них погибли.

Ранее на территории Израиля впервые зафиксировали случай заражения хантавирусом. Пациент обратился за помощью, когда у него начали проявляться симптомы заболевания. По мнению медиков, мужчина мог заразиться несколько месяцев назад в Восточной Европе.