Актер из сериала «Возвращения Мухтара» Вячеслав Николаев ушел из жизни

Правительство России с 1 марта 2027 года расширит перечень оснований для аннулирования водительских прав. Если водитель получил уведомление о необходимости внеочередного медицинского освидетельствования и не прошел его за три месяца, права признают недействительными. Расширение оснований для аннулирования прав С 1 марта 2027 года в России расширят перечень оснований для аннулирования водительского удостоверения. Изменения коснутся случаев, при которых российское национальное или международное водительское удостоверение считается недействительным и подлежит аннулированию. Соответствующие поправки уже подготовлены правительством.По действующим нормам, если во время обязательного медосмотра у водителя обнаруживают признаки заболевания, которое считается противопоказанием к управлению автомобилем, его направляют на обследование и лечение. При подтверждении заболевания назначают внеочередное обязательное медицинское освидетельствование.Поправки обязывают водителя, получившего уведомление о необходимости такого медосвидетельствования, пройти его в течение трех месяцев. Если он...