Актер из сериала «Возвращения Мухтара» Вячеслав Николаев ушел из жизни

Скончался заслуженный артист России Вячеслав Николаев, известный по роли Иванова в сериале «Возвращение Мухтара».
Представители Российского академического молодежного театра (РАМТ) сообщили о смерти бывшего актера и заслуженного артиста РФ Вячеслава Николаева. Актер скончался в возрасте 67 лет.
Напомним, что Николаев служил в театре «Сфера» на протяжении 20 лет, а затем два года работал в Театре сатиры. Также он сыграл свыше 20 ролей в кино и сериалах, включая роль Иванова в «Возвращении Мухтара».