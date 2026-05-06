В преддверии Дня Победы петербуржцев предупредили о сбоях в работе Интернета

Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга предупредил о возможном ухудшении мобильной связи и Интернета с 6 по 9 мая. Меры необходимы для обеспечения безопасности жителей при проведении массовых мероприятий.

На территории Северной столицы и прилегающих районах Ленобласти с 6 по 9 мая возможно ухудшение качества мобильной связи и Интернета. В пресс-службе Комитета отметили, что меры необходимы для обеспечения безопасности жителей.

При этом со стороны комитета ограничения в работу мобильных операторов не вводятся. За качество связи отвечают операторы, их деятельность находится в ведении Министерства цифрового развития. Для доступа в интернет горожан призвали использовать городской Wi-Fi.

Ранее заместитель председателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин заявил, что возможные ограничения Интернета в День Победы будут зависеть от складывающейся обстановки. Предсказать ситуацию заранее сложно, блокировка возможна в период проведения мероприятий.

Напомним, что власти Петербурга анонсировали меры безопасности 9 мая, включая многоуровневый контроль при проходе на Дворцовую площадь.