К 320-летию спуска корабля с Адмиралтейства выпустят тематический «Подорожник»

В продажу поступит лимитированный тираж транспортных карт «Подорожник». Он посвящен 320-летию со дня спуска первого корабля со стапелей Адмиралтейства.

В продажу поступит лимитированный тираж транспортной карты «Подорожник». Всего будет выпущено 25 тысяч экземпляров, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

В Комтрансе добавили, что этот выпуск открывает серию тематических тиражей, приуроченных к важным историческим датам и событиям в судоходстве Северо-Запада. До конца июля 2026 года планируется выпустить еще четыре лимитированных тиража. Каждый из них будет отмечен знаком якоря, который указывает на связь с историей судоходства региона.

Продажа первого тиража начнется утром 10 мая во всех кассах метрополитена, а также в официальных точках реализации проездных билетов СПб ГКУ «Организатор перевозок». Стоимость карты составит 90 рублей, рассказали в транспортном ведомстве.

Директор СПб ГКУ «Организатор перевозок» Виталий Войнов отметил, что сохранение исторической памяти является важной задачей для любого современного города. Особенно это касается Петербурга с его богатым культурным наследием.

По его словам, карты «Подорожник» давно перестали быть просто средством оплаты проезда. Теперь они выполняют просветительскую роль и напоминают пассажирам о значимых событиях.