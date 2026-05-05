Блогер Расковская усомнилась в диагнозе Лерчек после фото в спортзале

Пользователи в социальных сетях обсуждают пост блогера Алины Расковской, которая выложила выложила фото тренирующейся Валерии Чекалиной.

Дело в том, что Расковская сняла тренировку Лерчек и опубликовала кадры. После этого ее выгнали из клуба, а она обвинила во всем Чекалину. Блогер заявила, что при раке четвертой стадии Лерчек не должна заниматься в спортзале.

В комментарии журналистам Расковская добавила, что сфотографировала Чекалину со спины, когда она выходила после тренировки и пила протеин. При этом в своем блоге Лерчек указала, что уехала на процедуру химиотерапии.

После публикации блогеру сообщили о запрете на посещение спортзала, сославшись на незаконную съемку члена клуба. Расковская заплатила за абонемент 350 тысяч рублей.

Жених Лерчек Луис Сквиччиарини ранее рассказывал о борьбе Валерии с болезнью. Он пояснил, что после лучевой терапии и операции ей разрешили легкие физические нагрузки, плавание и танцы, но не тренировки с отягощениями.