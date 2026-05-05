Врачи советуют петербуржцам пить не меньше 2,5 литра воды в день во время смога

Представители МЧС опубликовали рекомендации для жителей Санкт-Петербурга на случай задымления. В такую погоду врачи советуют пить не меньше 2-2,5 литра воды в день, из которых до 0,5 литра может составлять минеральная вода, а также до трех чашек зеленого чая.

Общие правила поведения при смоге

По словам специалистов, простая марлевая повязка при смоге является эффективной защитой от взвешенных частиц, однако микрочастицы и газы она не задерживает. Если есть возможность не выходить на улицу, эксперты рекомендуют оставаться дома. Маску желательно смачивать. При этом ношение маски людьми с легочными заболеваниями может ухудшить их состояние, так как создается дополнительное сопротивление дыханию.

Спасатели рекомендуют пить больше чистой воды. Норма составляет не менее 2–2,5 литра в день. Из этого объема до 0,5 литра может приходиться на минеральную воду. По словам экспертов, в течение дня полезно выпивать 2–3 чашки зеленого чая. Также специалисты советуют как можно чаще принимать прохладный душ. Продолжительность водной процедуры должна составлять от 5 до 20 минут. Душ освежает организм, снимает напряжение и усталость.

Меры в помещении и проветривание

В МЧС напомнили жителям Северной столицы, что в такую погоду по возможности следует пользоваться кондиционерами и воздухоочистителями с современными фильтрами и эффектом ионизации.

Окна лучше держать закрытыми. Если проветривание необходимо, спасатели советуют учитывать, что хуже всего обстановка в ранние утренние часы, когда опасная взвесь концентрируется в приземном слое. Ближе к полудню земная поверхность прогревается. Под воздействием восходящих потоков воздуха взвесь поднимается вверх.

Также оконные проемы советуют занавешивать сетками или марлей, которые необходимо постоянно увлажнять. Делать это желательно в утренние часы, так как днем это может способствовать духоте и еще большему повышению температуры в помещении.

Влажная уборка и уход за собой

Дома желательно проводить влажную уборку и увлажнять воздух, чтобы избегать пересыхания слизистой носа. Особенно важно делать промывание носа и полоскание полости рта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

Эксперты отмечают, что в такую погоду следует избегать физических нагрузок. Любая дополнительная физическая нагрузка заставляет человека дышать чаще и глубже, что в сложившейся экологической обстановке негативно сказывается на здоровье.

В период смога врачи не рекомендуют ношение любых контактных линз. При раздражении глаз компонентами смога нужно промывать их препаратами типа искусственной или натуральной слезы.