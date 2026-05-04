Shaman жарил шашлыки и метал топоры на майских праздниках

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и ее муж Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, провели майские праздники во Владимирской области и Суздале. Пара гуляла, стреляла из лука, метала топоры и готовила шашлыки.

На майские праздники Екатерина Мизулина вместе с мужем совершили поездку во Владимирскую область. В социальных сетях Мизулина поделилась видеороликами, смонтированными из фрагментов путешествия под песню Дронова. Пара наслаждалась солнечной погодой вместе с собакой породы мальтипу по кличке Вова.

Также Shaman попробовал свои силы в метании топора в мишень. Позже Екатерина Мизулина рассказала, что пара также ездила в Суздаль. Там они много гуляли и стреляли из лука.

На праздники Дронов с женой приготовили шашлыки. На одном из видео Мизулина продемонстрировала блюда, которые муж сделал собственноручно. На столе стояли овощи, а именно огурцы, редис и помидоры. Также были зелень, несколько видов хлеба и соуса.