Бруклин Бекхэм не поздравил Дэвида с 51-летием

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм не поздравил отца с 51-летием. В то время как другие члены семьи опубликовали поздравления в социальных сетях. Ранее Бруклин обвинял родителей в чрезмерном контроле и попытках испортить его отношения с женой.

Английскому футболисту Дэвиду Бекхэму 2 мая исполнилось 51 год. В социальных сетях спортсмена публично поздравили его жена Виктория и дети Ромео, Круз и Харпер. Однако старший сын Бруклин и его супруга Никола Пельтц-Бекхэм не стали публиковать поздравления.

Напомним, что в конце января Бруклин Бекхэм обвинил родителей в чрезмерном контроле и заявил, что они пытались испортить его отношения с Николой. По его словам, во время подготовки к свадьбе мать в последний момент отменила пошив платья для невесты.

Бывшая девушка Бруклина Эфтон МакКит заявила, что у него было непростое детство. Она рассказала, что сын знаменитостей испытывал тревожное расстройство. Причина заключалась в осознании того, что публика постоянно ждет его ошибок.