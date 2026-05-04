В Госдуме назвали главную причину ухода мужчин в декрет

Депутаты Государственной думы назвали низкий заработок мужчин главной причиной, по которой в декрет уходят не жены, а мужья. Парламентарии также предложили ввести для таких отцов дополнительные социальные льготы.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с 360.ru рассказала о росте числа мужчин, уходящих в декретный отпуск. По ее словам, чаще всего такое решение принимают отцы, зарабатывающие меньше своих жен и имеющие не такую успешную карьеру.

Депутат отметила, что с учетом российского менталитета многие мужчины стесняются брать отпуск по уходу за ребенком, а в обществе принято считать, что отец не справится с этой ролью.

Бессараб предложила ввести для таких отцов дополнительные социальные льготы по образцу некоторых западных стран. Она подчеркнула, что участие отца в уходе за ребенком важно для семьи.