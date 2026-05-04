Понедельник, 4 мая 2026
$74.8 €88.64 ¥10.96
19.5 C
Санкт-Петербург
Общество

В Госдуме назвали главную причину ухода мужчин в декрет

Даниил Александров
Фото: Мойка78

Депутаты Государственной думы назвали низкий заработок мужчин главной причиной, по которой в декрет уходят не жены, а мужья. Парламентарии также предложили ввести для таких отцов дополнительные социальные льготы.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с 360.ru рассказала о росте числа мужчин, уходящих в декретный отпуск. По ее словам, чаще всего такое решение принимают отцы, зарабатывающие меньше своих жен и имеющие не такую успешную карьеру.

Депутат отметила, что с учетом российского менталитета многие мужчины стесняются брать отпуск по уходу за ребенком, а в обществе принято считать, что отец не справится с этой ролью.

Бессараб предложила ввести для таких отцов дополнительные социальные льготы по образцу некоторых западных стран. Она подчеркнула, что участие отца в уходе за ребенком важно для семьи.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Наука

Астрономы нашли «самую холодную» воду во Вселенной на борту кометы 3I/ATLAS

Астрономы изучили межзвездную комету 3I/ATLAS с помощью телескопа ALMA. Они выяснили, что ее вода содержит рекордное количество дейтерия. Показатель превышает земные нормы более чем в 40 раз. Уникальный химический состав Комета 3I/ATLAS стала вторым межзвездным объектом с газовой оболочкой после кометы Борисова. Исследователи изучили ее радиотелескопом ALMA в Чили во время пролета мимо Солнца в ноябре 2025 года.Главным параметром является соотношение дейтерия к обычному водороду в воде. У 3I/ATLAS этот показатель оказался в десятки раз выше, чем у комет Солнечной системы. По сравнению с земной океанической водой в комете дейтерия в 30–40 раз больше. Результаты наблюдений исследователей были опубликованы в журнале Nature Astronomy. Холодное происхождение По словам ученых, в обычной звездной системе вода с высоким содержанием дейтерия рождается только в экстремально холодных местах....
Читать далее
Общество

Лариса Долина запланировала восемь концертов на второе полугодие 2026 года

Народная артистка России Лариса Долина выйдет на сцену еще восемь раз до конца 2026 года. Ближайшие концерты певицы запланированы на 25 мая и 26 июля в московском баре Petter. График выступлений на второе полугодие Долина выйдет на сцену еще восемь раз до конца 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные афиши певицы. Ближайшие концерты певицы запланированы на 25 мая и 26 июля в баре Petter в Москве. Артистка выступит вместе со своими музыкантами «Долина Band». Продолжительность выступления составит чуть больше часа. Стоимость билетов варьируется от 9,5 до 18,5 тысячи рублей.Концерты на июнь, август и сентябрь в афише певицы пока не значатся. Следующее выступление Долиной состоится в октябре в баре «Lюстра». Там певица представит свою программу в камерной...
Читать далее

Интересное

ленобласть дети полиция суд погода Россия петербург мигранты мошенничество ремонт интернет москва кино Роспотребнадзор ученые Госдума арест производство фестиваль пенсии пенсионеры Петроградский район опрос выплаты дворцовая площадь крым космос кирилл поляков Александр Колесов школьники квартира судебные приставы клещи автобусы фильм певица развод день победы парад уфас россияне собаки студенты королевская семья трамваи

Новости дня

Общество

Принц Уильям добровольно отчисляет 45% доходов от герцогства Корнуолл

Новости

Авито: спрос на бизнес в сфере развлечений и IT вырос в Петербурге

Общество

Орден Святого Георгия 1869 года продадут на аукционе за 6 млн рублей

Общество

УФАС признало «Лифт РСУ-5» недобросовестным поставщиком за срыв контракта

Общество

Больше половины россиян сталкиваются с хронической усталостью

Наука

Астрономы нашли «самую холодную» воду во Вселенной на борту кометы 3I/ATLAS

Общество

Некоторые категории студентов могут получить материальную помощь от вуза

Транспорт

Высокотехнологичные автобусы и трамваи покажут на фестивале в Петербурге

Общество

Петербуржцы столкнулись с перебоями мобильного интернета в понедельник

Общество

С осужденных за аферу с квартирой Долиной взыскивают 21 млн рублей

Наука

Астрономы раскрыли тайну взрывного поведения красных сверхгигантов

Общество

В Петербурге вынесли обвинительный приговор братьям Громовым за хищение 245 млн

Наука

Ученые вырастили миниатюрные сердца на борту МКС

Общество

Москвичей предупредили об аномальном потеплении в среду

Общество

Полицейские задержали троих подозреваемых в организации незаконной миграции

Общество

Россиянам назвали признаки подключения соседей к Wi-Fi

Общество

Полина Лурье надеется на отсутствие новых судов после дела Долиной

Общество

Король Карл III не посетит седьмой день рождения сына принца Гарри

Общество

Инфекционный центр ФМБА станет частью медицинской системы Петроградской стороны

Общество

Роспотребнадзор запросил данные о хантавирусе после трех смертей на лайнере

Общество

Лариса Долина запланировала восемь концертов на второе полугодие 2026 года

Культура

Фильм «Родина Мать» о кинологе из ДНР показали на фестивале «Киномаевка»

Наука

Астронавт NASA сфотографировал огненный шар

Общество

Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о первых майских грозах

Общество

Пенсионеры больше других пострадают от новых правил дарения

Общество

В России могут скорректировать ипотечную ставку для семей с детьми

Деньги

Налоговый вычет через работодателя можно получить за месяц

Деньги

В августе работающим пенсионерам пересчитают выплаты

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Газета.СПб – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Газета.СПб вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Газета.СПб затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Газета.СПб Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном на Газета.СПб, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

Адрес и телефон редакции ООО "Рост": 197022, Россия, г.Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АПТЕКАРСКИЙ ОСТРОВ, УЛ ЧАПЫГИНА, Д. 6 ЛИТЕРА П, ОФИС 316, +7(812) 627-21-84

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb