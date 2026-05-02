Фестиваль «Киномаевка» в Крыму открылся фильмом «Старый орел»

В арт-кластере «Таврида» начался новый ежегодный фестиваль «Киномаевка», собравший на берегу Черного моря представителей министерств, ведомств, онлайн-кинотеатров, федеральных телеканалов и продюсерских центров. Первый день выдался дождливым и прохладным, но гости согревались теплом улыбок и эмоциями от киносеансов.

Руководитель арт-кластера «Таврида» Ксения Артемьева рассказала, что организаторы задумывали фестиваль как событие, объединяющее начинающих кинематографистов, профессионалов и государственные структуры, поддерживающие отрасль. По ее словам, важно было создать пространство для знакомств, обсуждения совместных проектов и знакомства с возможностями контент-студии «Юг.Кино» — главной площадки для реализации кинопроектов на юге страны.

В культурной программе — показы 70 фильмов, концерты, гастрономические события, мастер-классы, а также большой блок, посвященный фильмам «Брат» и «Брат 2», включая открытие скульптуры в честь Данилы Багрова, трибьют-шоу с песнями из кинолент и документальный фильм об истории создания дилогии.

Фильмом открытия стала кинолента «Старый орел» об осетинском деде, который отказывается покидать горное село, напоминает сыну и внукам о важности семейных уз и корней.

Энергия молодого кино сосредоточилась на показах документальной секции. В программе: «Бесконечный день Владимира Каляева» режиссера Сергея Петриги об ученом Сколтеха, волонтере, участвовавшем в ликвидации последствий крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе; «Дочь Алтая» — история петербургской студентки из Алтая, пытающейся соединить современную медицину с традициями предков; «Этнографиня из Сибири» о блогере, популяризирующей традиционную культуру народов Сибири; «Три сестры» — документальная комедия о трех таежных женщинах из исчезающего удэгейского рода.

Фестивальный день завершился концертом резидентов и молодых участников «Таврида.АРТ» и выступлением фолк-группы «ХВОЯ».