Певица Катя Лель отказалась от сольного концерта в космосе

Заслуженная артистка России Катя Лель рассказала, что ей предлагали полететь в космос. Исполнительница отказалась от предложения, не согласовав подходящий гонорар.

Певица Катя Лель рассказала РИА Новости, что получила предложение от известной отечественной компании отправиться в космос. Там артистка должна была дать сольный концерт для космических туристов. По словам исполнительницы, на входной билет для бизнесменов хотели установить высокую цену.

Лель отказалась от участия в этом эксперименте. Она не смогла согласовать подходящий гонорар. Певица пояснила, что нужной для полета суммы на данный момент не существует.

Напомним, что ранее Катя Лель заявила о наличии инопланетной ДНК в своем организме. Артистка пояснила, что ее дар исцеления имеет внеземное происхождение.

В феврале 2025 года президент Владимир Путин присвоил Лель звание заслуженного артиста России.