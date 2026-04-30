Метрополитен Петербурга объяснил депутатам нецелесообразность затрат на Wi-Fi

Даниил Александров
Фото: Мойка78

Метрополитен Санкт-Петербурга отказался от идеи установки бесплатного Wi-Fi в вестибюлях и у турникетов. В ответ на предложение депутатов организовать бесплатный доступ к Сети официальный ответ был отрицательным. Расширение зоны покрытия назвали избыточным, пишет «Петербургский дневник».

Представители метро предложили пассажирам обновить мобильное приложение «Подорожник». Депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев в своем Телеграм-канале пояснил, что новая версия программы сохраняет работоспособность даже при ограничениях Интернета. Это особенно актуально в периоды угроз атак беспилотников.

Цивилев добавил, что пассажиру нужен не столько открытый Wi-Fi в вестибюле, сколько стабильная работа «Подорожника» в любых условиях. По его словам, для этого не требуется дополнительных вложений в инфраструктуру. Достаточно своевременного обновления программного обеспечения.

Парламентарий также уточнил, что обновить приложение целесообразно перед 9 мая, поскольку в эти дни также могут вводиться временные ограничения мобильного интернета.

ГК «ПСК» — в тройке лидеров по вводу жилья в I квартале 2026 года

Согласно данным Службы госстройнадзора Санкт-Петербурга, за первый квартал 2026 года в городе введено 110,5 тыс. квадратных метров жилых помещений, что на 83,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Сокращение объёмов ввода является следствием снижения закладок новых фундаментов в 2023–2024 годах, вызванного ростом ключевой ставки и удорожанием проектного финансирования. Наиболее значительно сжатие затронуло массовый сегмент жилья.По данным Единого ресурса застройщиков (за четыре месяца 2026 года), Группа компаний «ПСК» ввела 17 394 кв. м, заняв третье место среди девелоперов Санкт-Петербурга. Выше показатели только у федеральных структур: ФСК — 53 513 кв. м, ПИК — 40 240 кв. м. Из петербургских компаний в тройку лидеров вошла только ГК «ПСК». В первом квартале 2026 года девелопер вывел на рынок новый элитный проект —...
В России изменили правила получения детских пособий для иностранцев

Правительство России утвердило изменения в правила назначения единого пособия на детей. С 1 апреля 2027 года получать выплату смогут только те иностранцы, которые проживают в статусе гражданина не меньше пяти лет.Новое требованиеТеперь иностранные граждане смогут получать единое пособие на детей только спустя пять лет после вступления в гражданство. Изменение вступит в силу с 1 апреля 2027 года.Ранее в правилах было указано, что выплата полагается беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет. Для этого нужно соблюсти три условия. Семья должна нуждаться в социальной поддержке. Заявители обязаны иметь российское гражданство и постоянно проживать на территории страны.Теперь формулировка уточнена. Чтобы получить право на единое пособие, необходимо постоянно проживать на территории России в статусе гражданина не меньше пяти лет. Исключения из нового...
новости СПб дтп ленобласть суд Россия петербург метро кризис прокуратура мошенничество праздник интернет цены США кино здоровье ученые мчс Госдума дмитрий медведев ребенок госпитализация мошенники пенсионеры выплаты спасатели реклама крым прогноз больница кредиты космос кирилл поляков наказание ск школьники погибшие певица день победы скорая помощь парад комитет по транспорту метрополитен студенты алла пугачева

Интернет-издание Газета.СПб – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Газета.СПб вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Газета.СПб затрагивает каждый день!

Сетевое издание Газета.СПб Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес учредителя: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

