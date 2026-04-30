Метрополитен Петербурга объяснил депутатам нецелесообразность затрат на Wi-Fi

Представители метрополитена Санкт-Петербурга отказались от установки бесплатного Wi-Fi в вестибюлях и у турникетов, посчитав такие расходы избыточными.

Метрополитен Санкт-Петербурга отказался от идеи установки бесплатного Wi-Fi в вестибюлях и у турникетов. В ответ на предложение депутатов организовать бесплатный доступ к Сети официальный ответ был отрицательным. Расширение зоны покрытия назвали избыточным, пишет «Петербургский дневник».

Представители метро предложили пассажирам обновить мобильное приложение «Подорожник». Депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев в своем Телеграм-канале пояснил, что новая версия программы сохраняет работоспособность даже при ограничениях Интернета. Это особенно актуально в периоды угроз атак беспилотников.

Цивилев добавил, что пассажиру нужен не столько открытый Wi-Fi в вестибюле, сколько стабильная работа «Подорожника» в любых условиях. По его словам, для этого не требуется дополнительных вложений в инфраструктуру. Достаточно своевременного обновления программного обеспечения.

Парламентарий также уточнил, что обновить приложение целесообразно перед 9 мая, поскольку в эти дни также могут вводиться временные ограничения мобильного интернета.