В России изменили правила получения детских пособий для иностранцев

Правительство России утвердило изменения в правила назначения единого пособия на детей. С 1 апреля 2027 года получать выплату смогут только те иностранцы, которые проживают в статусе гражданина не меньше пяти лет.

Новое требование

Теперь иностранные граждане смогут получать единое пособие на детей только спустя пять лет после вступления в гражданство. Изменение вступит в силу с 1 апреля 2027 года.

Ранее в правилах было указано, что выплата полагается беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет. Для этого нужно соблюсти три условия. Семья должна нуждаться в социальной поддержке. Заявители обязаны иметь российское гражданство и постоянно проживать на территории страны.

Теперь формулировка уточнена. Чтобы получить право на единое пособие, необходимо постоянно проживать на территории России в статусе гражданина не меньше пяти лет.

Исключения из нового правила

Требование о пятилетнем периоде не распространяется на несколько категорий граждан. В их числе те, кто получил гражданство по рождению или в результате признания гражданином. Это касается в том числе жителей Донбасса и Новороссии. Также исключение сделано для участников программы по переселению соотечественников, бойцов специальной военной операции и членов их семей.

Постановление подготовлено во исполнение подписанного ранее закона, который и ввел ценз оседлости. Кабинет министров утвердил необходимые изменения в правила назначения пособия.

Позиция законодателя

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ранее в беседе с ТАСС объяснил причины нововведения. По его словам, изменение обеспечит адресную поддержку семей с длительной правовой связью с государством и закроет лазейку. Дело в том, что пособие могло назначаться сразу после получения гражданства.

Говырин отметил, что людей раздражают случаи, когда социальные выплаты воспринимаются как легкий заработок без реальной укорененности в стране. Новые условия призваны исключить оформление единого пособия всем приезжим, получившим статус совсем недавно. По его мнению, у граждан должно возникнуть ощущение порядка в системе поддержки.

Единое пособие

Единое пособие представляет собой социальную выплату для семей с детьми до 17 лет и для беременных женщин, вставших на учет до 12-й недели беременности. Право на его получение имеют семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплаты на каждого ребенка в зависимости от уровня дохода семьи составляет 50, 75 или 100 % регионального прожиточного минимума на детей.