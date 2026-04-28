Авито Авто и АВТОСТАТ продолжают приём заявок на «Автодилер года 2026»

Авито Авто и агентство АВТОСТАТ принимают заявки на юбилейную 10-ю премию «Автодилер года 2026» — ключевое отраслевое событие, где оценивают дилеров по бизнес-результатам, качеству сервиса и работе с цифровыми каналами.

Как сообщили в пресс-службе Авито: в прошлом сезоне организаторы проанализировали более 6 тыс. анкет, оценив около 2,5 тыс. дилеров, и вручили 54 награды; за десять лет рынок сильно изменился под влиянием цифровизации — уже более 85% покупателей, по данным Авито Авто, выбирают автомобиль онлайн, а использование чатов на платформе выросло в 3,5 раза (с 19% до 67% аудитории).

В 2026 году в рамках «Автодилера года» будут оцениваться как ключевые бизнес-показатели дилерского бизнеса, так и качество работы с клиентом, складом и цифровыми каналами. Для участия в номинациях, связанных с продажами новых автомобилей, авто с пробегом и сервисных услуг, дилерам необходимо до 30 апреля подать заявку на сайте АВТОСТАТА. По номинациям, связанным с клиентским опытом и эффективностью закупок, автоматически рассматриваются дилеры, которые в период оценки показателей работают на Авито Авто и в Автохабе.

«Цифровизация в автобизнесе уже давно перестала быть просто трендом — сегодня это обязательная часть работы дилера. Премия «Автодилер года» помогает выделить тех, кто задаёт новый стандарт работы на рынке», — заявил Кирилл Поляков, руководитель классифайда в бизнес-направлении «Дилеры» в Авито Авто.

Победителей назовут 18 июня 2026 года в Москве, финалисты будут опубликованы в специальной секции Forbes.