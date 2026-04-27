Около 500 тысяч пожилых россиян получат долговременный уход к 2030

К 2030 году в России планируется развернуть систему долговременного ухода для полумиллиона граждан, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию. Услуги предоставляются бесплатно на дому с привлечением помощников, которые проводят с подопечными до 28 часов в неделю.

В беседе с RuNews24.ru эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович отметил, что это системный ответ на демографическое старение населения и растущую потребность в уходе. Он напомнил, что эксперименты по созданию системы долговременного ухода начались в России в 2018 году в шести пилотных регионах. Затем проект поэтапно масштабировался, а с сентября 2023 года началось его внедрение по всей стране. В рамках нового нацпроекта развитие системы продлено до 2030 года.

Главное отличие новой модели от традиционного соцобслуживания заключается в объеме помощи. Помощник по уходу проводит с человеком от 14 до 28 часов в неделю. Он помогает с гигиеной, кормлением, приемом лекарств и передвижением. Услуги предоставляются бесплатно.

Эксперт перечислил преимущества системы, среди которых повышение качества жизни пожилых, снижение нагрузки на семьи и создание школ родственного ухода. Однако есть и серьезные проблемы. Реальная потребность в уходе составляет от 1,3 до 6,5 миллиона человек, но четкие критерии отбора отсутствуют. Финансирование недостаточно, а квалифицированных специалистов не хватает.

По мнению эксперта, мировой опыт показывает, что успешные системы строятся на страховых принципах. В Германии и Японии действуют системы обязательного страхования, а в Швеции распространена государственная модель.