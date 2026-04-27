Около пяти тысяч петербуржцев пришли на субботник в Петроградском районе

Даниил Александров
Фото: Мойка78

На территории Петроградского района Санкт-Петербурга прошел Добрый субботник. Мероприятие объединило больше пяти тысяч человек, работы велись по 50 адресам.

Глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков сообщил, что в районе прошел Добрый субботник. Центральной площадкой стал сквер у спортивного комплекса «Юбилейный». Всего акция охватила 50 адресов и собрала больше пяти тысяч участников.

Работы также велись на набережной реки Карповки и в Князь-Владимирском сквере. Ваньчков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» отметил, что люди приходят на субботник не по обязанности, а по внутреннему желанию сделать свой район лучше. По его словам, это бережное, ответственное и личное отношение к городу.

Вместе с коллегами, депутатами, ветеранами и участниками специальной военной операции высадили саженцы кленов. Глава района уверен, что со временем деревья станут частью привычного городского пейзажа и будут напоминать об общих усилиях.

Ваньчков подчеркнул, что субботник давно вышел за рамки уборки. В этом году он стал городским событием с мастер-классами, творческими площадками и возможностью написать письмо военнослужащим. По его мнению, такие форматы объединяют людей и делают участие в благоустройстве осмысленным.

На Солнце произошли самые сильные вспышки почти за 80 дней

Солнце произвело две мощные вспышки класса X, которые вызвали радиопомехи в Австралии и Восточной Азии. По словам ученых, подобной активности на светиле не наблюдалось почти 80 дней.Характеристики вспышек и их последствияСолнце произвело две мощные солнечные вспышки за семь часов. Оба извержения произошли в области солнечных пятен на западном краю Солнца, обозначенной как AR4419. Первая вспышка достигла пика в 4:07 утра 24 апреля по московскому времени. Вторая вспышка последовала за ней в 11:14 утра 24 апреля по московскому времени.Физик-солнечный наблюдатель Райан Френч сообщил, что это самые мощные извержения на Солнце за последние 78 дней. Излучение от этих событий вызвало сильные радиопомехи на освещенной стороне Земли. Первая вспышка затронула части Тихого океана и Австралию. Вторая повлияла на радиосвязь в Восточной Азии.Механизм...
Любой нотариус не одобрил бы сделку Долиной по продаже квартиры в Хамовниках

Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик заявил, что ни один нотариус не стал бы удостоверять сделку по продаже квартиры Ларисы Долиной.Отказ от сделкиКонстантин Корсик на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» заявил, что если бы участники дела Долиной обратились к нотариусу, любой из них отказал бы в удостоверении этой сделки. Он пояснил, что нотариус проверяет законность сделки и истинные намерения сторон. Нотариус задает вопросы, порой не очень приятные и удобные, но он отвечает за последствия удостоверения сделки.Глава ФНП отметил, что ведомые продавцы зачастую не ходят к нотариусу. По его словам, после решения Верховного суда по делу певицы проблема ведомых продавцов на рынке недвижимости стала меньше обсуждаться, однако полностью не решена.Схема хищения и приговор фигурантамВ материалах дела указано, что вина...
