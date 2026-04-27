Около пяти тысяч петербуржцев пришли на субботник в Петроградском районе

Глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков сообщил, что в районе прошел Добрый субботник. Центральной площадкой стал сквер у спортивного комплекса «Юбилейный». Всего акция охватила 50 адресов и собрала больше пяти тысяч участников.

Работы также велись на набережной реки Карповки и в Князь-Владимирском сквере. Ваньчков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» отметил, что люди приходят на субботник не по обязанности, а по внутреннему желанию сделать свой район лучше. По его словам, это бережное, ответственное и личное отношение к городу.

Вместе с коллегами, депутатами, ветеранами и участниками специальной военной операции высадили саженцы кленов. Глава района уверен, что со временем деревья станут частью привычного городского пейзажа и будут напоминать об общих усилиях.

Ваньчков подчеркнул, что субботник давно вышел за рамки уборки. В этом году он стал городским событием с мастер-классами, творческими площадками и возможностью написать письмо военнослужащим. По его мнению, такие форматы объединяют людей и делают участие в благоустройстве осмысленным.