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Водителям рассказали о способах спасения из тонущего автомобиля

Никита Козлов
Фото: Мойка78

Инженеры провели серию тестов и выяснили, какие действия спасают жизнь при уходе автомобиля под воду, а какие только создают иллюзию безопасности.

В одном из тестов ученые погрузили в воду электромобиль с активной батареей. Стеклоподъемники работали на глубине, водитель покинул салон через окно за 57 секунд. Через две минуты вода начала заполнять салон, еще через полминуты машина полностью ушла под воду. Высоковольтная часть электромобиля не проявила опасных признаков.

Во втором сценарии водитель старого автомобиля «Сеат» с ДВС ждал, пока давление воды внутри и снаружи сравняется, чтобы открыть дверь. Дверь удалось распахнуть через 4 минуты 36 секунд. В этот момент водитель уже полторы минуты находился с головой под водой. Такой способ выхода эксперт назвал крайне рискованным, пишет 110km.ru.

Также ученые выяснили, что разбить боковое стекло без специального инструмента практически невозможно. Зонтик, подголовник и стандартный аварийный молоток не справились с этой задачей. Только мощный пружинный стеклобой смог пробить заднее стекло.

В другом эксперименте инженеры проверяли эвакуацию ребенка из автокресла. Испытание успешно прошел только специалист с отличной физической подготовкой. Для большинства людей такой сценарий может оказаться непосильным.

Эксперты советуют сразу после попадания в воду отстегнуть ремень, опустить окно и покинуть салон. По словам экспертов, бить стекло лучше в угол, а двойные стекла практически не поддаются разрушению.

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