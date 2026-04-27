Глава МИД Ирана прибыл в Петербург на переговоры с Владимиром Путиным

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прилетел в Санкт-Петербург утром 27 апреля. Ожидается, что он обсудит с президентом России Владимиром Путиным урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее представители МИД РФ в беседе с ТАСС подтвердили, что визит Арагчи в Россию носит переговорный характер. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также сообщил, что у главы государства запланирована встреча с иранским министром. В ходе визита планируется обсудить урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Напомним, что с 8 апреля между Ираном и США действует режим прекращения огня. Белый дом уже несколько раз продлевал его. Однако двойная блокада Ормузского пролива со стороны Вашингтона и Тегерана продолжается.