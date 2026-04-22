Россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска в 2026 году

В 2026 году самым выгодным месяцем для отпуска стал июль с 23 рабочими днями. В январе из-за 15 рабочих дней отпуск принесет наименьший доход.

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с «ФедералПресс» рассказал о финансовой выгоде отпуска в мае 2026 года. Эксперт пояснил, что суммарное число рабочих дней в 2026 году составит 247.

По словам эксперта, в первые четыре месяца года количество рабочих дней постепенно увеличивалось. В январе их было 15, в феврале 19, в марте 21, а в апреле 22. В мае произойдет сокращение до 19 рабочих дней. Наибольшее число рабочих дней в 2026 году ожидается в июле— 23.

Экономист привел расчеты для работника с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц. При отпуске в мае общая сумма выплат составит около 89,4 тысячи рублей. По словам эксперта, для сравнения в апреле эта сумма была бы 96,6 тысячи, а в июле достигла бы 98,5 тысячи. Самый невыгодный для отпуска месяц оказался январь. Во втором месяце зимы выплаты составили бы 75,3 тысячи рублей.

Балынин также напомнил о сроках выплат. Отпускные перечисляют не позднее чем за три дня до начала отпуска. Зарплату за отработанные дни выдают в сроки по внутренним правилам организации, но не позже 15 календарных дней после окончания расчетного периода.