«Петербургтеплоэнерго» проводит реконструкцию системы теплоснабжения в Тихвине

Специалисты «Петербургтеплоэнерго» приступили к реализации очередного этапа реконструкции системы теплоснабжения в городе Тихвине Ленинградской области. В 2026 году планируется выполнить реконструкцию более 6 км трасс тепловых сетей, а также проложить 237 м новых тепловых сетей.

Как сообщили в пресс-службе, реконструкция коснется сетей, проложенных в «старом городе» и в 8-м микрорайоне Тихвина, поселках Березовик, Сарка, Красава, Царицыно Озеро. В поселке Сарка также будут построены новые сети для объединения зон теплоснабжения.

Все выполняемые работы по реконструкции тепловых сетей спланированы так, чтобы совпадать с графиком отключения котельных для проведения в них профилактических работ. Это сделано для того, чтобы минимизировать неудобства населения, связанные с отключением горячего водоснабжения в летний период. Однако на время присоединения (переврезки) новых реконструируемых тепловых сетей в действующие тепловые сети, установок заглушек, запорной арматуры, потребуется выполнение отдельных локальных кратковременных отключений, о чем абоненты будут заблаговременно предупреждены.

«Стоит отметить, что сейчас мы выполняем работы, не требующие приостановки подачи ресурса, уже выполнена реконструкция 1060 м тепловой сети, в работе находится 1520 м. В 2023-2025 годах реконструированы тепловые сети протяженностью 23,7 километров в трассе. Существенная часть городских сетей, давно отработавших свой срок эксплуатации, в настоящее время приведена в порядок, что позволяет нам оказывать жителям города качественную услугу по теплоснабжению», – отмечает заместитель генерального директора по присоединениям и инвестициям ООО «Петербургтеплоэнерго» Петр Гавриленко.

Параллельно в компании ведется разработка проектно-сметной документации на строительство и техническое перевооружение котельных в поселках Сарка, Красава, Царицыно Озеро, Березовик-1 и Березовик-2 для перевода их на газ.

Всё это позволит значительно повысить качество и надежность теплоснабжения потребителей, улучшить экологическую обстановку, увеличить экономию энергоресурсов и минимизировать количество технологических нарушений на объектах городской теплоэнергетической инфраструктуры.

Справка:

ООО «Петербургтеплоэнерго» входит в группу компаний «Газпром теплоэнерго» и занимается поставкой тепла потребителям города Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Карелии. Общая протяжённость тепловых сетей, находящихся на балансе ООО «Петербургтеплоэнерго», составляет 1897 км, включая сети по Санкт-Петербургу (1100 км), Ленинградской области (557 км) и Республике Карелии (240 км).

Компания эксплуатирует 380 котельных, обеспечивает теплом более 9000 зданий, реализуя комплексные программы модернизации систем теплоснабжения, что включает строительство новых или реконструкцию старых источников тепла, замену тепловых сетей, внедрение современных, энергоэффективных схем теплоснабжения.